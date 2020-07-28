Український виконавець та колишній лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук відправився у тижневу мандрівку гірськими вершинами у Карпатах. Чоловік зізнався, що тиждень у Карпатах йому відчувся як місяць на найкращому морському курорті.

Цьогоріч українські зірки найчастіше обирають вітчизняний відпочинок, адже пандемія коронавірусу внесла свої корективи у плани відпочиваючих. Лише найвідважніші артисти пакують валізи за кордон і діляться своїм досвідом відпочинку в умовах карантинних обмежень, повідомляє 24 канал.

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До числа перших, які обрали подорожі Україною, увійшов лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Замість комфортабельних та елітних готелів в Одесі чоловік обрав похід горами. Він зупинився у готелі "Янтри", що на Драгобраті (Закарпатська область) і звідти вже пізнавав красу українських Карпат. Вакарчук за 7 днів встиг побувати на Говерлі, у селі Криворівня та біля витоку річки Прут.

Тиждень в Карпатах – як місяць на найкращому морському курорті. Чудовий готель "Янтри" на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги,

– поділився Вакарчук.

На фотографіях, які опублікував Святослав, можна побачити не лише неймовірні пейзажі гір та сіл, а й струнку фігуру виконавця. Фанати 45-річного співака вже встигли оцінити його рельєфні форми тіла, якими він часто хизувався на концертах, а також побажали йому чудового завершення відпочинку.

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