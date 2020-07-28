Украинский исполнитель и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отправился в недельное путешествие по горным вершинам в Карпатах. Мужчина признался, что неделя в Карпатах ему почувствовалась как месяц на самом лучшем морском курорте.

В этом году украинские звезды зачастую выбирают отечественный отдых, ведь пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы отдыхающих. Только самые отважные артисты пакуют чемоданы за границу и делятся своим опытом отдыха в условиях карантинных ограничений, сообщает 24 канал.

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В число первых, которые выбрали путешествия по Украине, вошел лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Вместо комфортабельных и элитных отелей в Одессе мужчина выбрал поход в горы. Он остановился в отеле "Янтры" на Драгобрате (Закарпатская область) и оттуда уже познавал красоту украинских Карпат. Вакарчук за 7 дней успел побывать на Говерле, в селе Криворовня и у истока реки Прут.

Неделя в Карпатах – как месяц на лучшем морском курорте. Замечательный отель "Янтры" на Драгобрате – прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать в горных походах ноги,

– поделился Вакарчук.

На фотографиях, которые опубликовал Святослав, можно увидеть не только невероятные пейзажи гор и сел, но и стройную фигуру исполнителя. Фанаты 45-летнего певца уже успели оценить его рельефные формы тела, которыми он часто щеголял на концертах, а также пожелали ему прекрасного завершения отдыха.

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