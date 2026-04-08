У цей день наші предки збирали бруньки дерев надворі. Про Дні ангела й інші свята 8 квітня – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті апостолів від 70

Святий Іродіон був родичем апостола Павла та присвятив своє життя служінню на посаді єпископа Неопатрійського. Його активна місіонерська діяльність та успішне навернення язичників стали причиною переслідувань з боку відступників, які піддали святого жорстоким катуванням. Життєвий шлях Іродіона завершився у Римі, де він прийняв мученицьку смерть за свої християнські переконання.

Паралельно з ним вагомий внесок у становлення Церкви зробив апостол Агав, відомий своїм пророчим даром. Він точно передбачив масштабний голод у період правління імператора Клавдія, а також майбутні страждання апостола Павла в Єрусалимі. Крім цього, Агав займався активним поширенням християнства та залученням нових вірян до спільноти.

Віру в Ісуса Христа також розповсюджували єпископи Руф, Асинкрит, Флегонт та Ерм. Проповідуючи в різних країнах, вони залишалися непохитними у своєму служінні Господу до останніх днів життя.

Хто святкує День ангела 8 квітня?

За новоюліанським календарем, 8 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Сергій і Марія.

