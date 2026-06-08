У цей день наші предки зустрічали світанок і готували страви з риби. Про Дні ангела й інші свята на 8 червня – розповідає Православний церковний календар.

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Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата

За часів правління римського імператора Лікінія святий Теодор обіймав посаду воєводи в місті Гераклія. Через відмову зректися Христа та знищення язичницьких ідолів правитель засудив його до жорстоких тортур і страти, яка відбулася в лютому 319 року. Перед своєю смертю великомученик висловив останню волю і заповів своєму вірному слузі Вару поховати його тіло в місті Євхаїти. Коли Теодор помер, слуга виконав його прохання. Через чотири місяці після поховання, 8 червня 319 року, велика спільнота християн урочисто перенесла чесні мощі святого з Гераклії до Євхаїт. Ця подія супроводжувалася численними зціленнями та дивами, що згодом спонукало вірян звести храм над могилою Теодора. Згодом реліквію перенесли до Константинополя, де вона зберігалася у Влахернській церкві разом зі щитом та мечем великомученика. У середині XIII століття мощі Теодора Стратилата потрапили до Венеції.

Хто святкує День ангела 8 червня?

За новоюліанським календарем, 8 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Костянтин, Павло, Меланія, Федір і Василь.

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Що ще відзначають?

Цьогоріч 8 червня розпочався Петрів піст. Це найкоротший період очищення перед святом апостолів Петра і Павла. У 2026 році він триватиме три тижні та завершиться 28 червня. У цей час християни утримуються від споживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам.

Також сьогодні святкують День здорового харчування, Всесвітній день океанів і День народження пилотяга.