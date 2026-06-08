В этот день наши предки встречали рассвет и готовили блюда из рыбы. О Днях ангела и других праздниках на 8 июня – рассказывает Православный церковный календарь.

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Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата

Во времена правления римского императора Ликиния святой Теодор занимал должность воеводы в городе Гераклии. Из-за отказа отречься от Христа и уничтожения языческих идолов правитель приговорил его к жестоким пыткам и казни, которая состоялась в феврале 319 года. Перед своей смертью великомученик высказал последнюю волю и завещал своему верному слуге Вару похоронить его тело в городе Евхаиты. Когда Теодор умер, слуга выполнил его просьбу. Через четыре месяца после погребения, 8 июня 319 года, большое сообщество христиан торжественно перенесло честные мощи святого из Гераклии в Евхаиты. Это событие сопровождалось многочисленными исцелениями и чудесами, что впоследствии побудило верующих возвести храм над могилой Теодора. Впоследствии реликвию перенесли в Константинополь, где она хранилась во Влахернской церкви вместе со щитом и мечом великомученика. В середине XIII века мощи Теодора Стратилата попали в Венецию.

Кто празднует День ангела 8 июня?

По новоюлианскому календарю, 8 июня Дни ангела отмечают люди с такими именами: Константин, Павел, Мелания, Федор и Василий.

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Что еще отмечают?

В этом году 8 июня начался Петров пост. Это самый короткий период очищения перед праздником апостолов Петра и Павла. В 2026 году он продлится три недели и завершится 28 июня. В это время христиане воздерживаются от потребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам.

Также сегодня празднуют День здорового питания, Всемирный день океанов и День рождения пилотяга.