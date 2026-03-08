У цей день наші предки готувалися до польових робіт. Про Дні ангела й інші свята 8 березня – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського

Життєвий шлях святого Феофілакта розпочався у VIII столітті в Константинополі. Він був учнем патріарха Тарасія, наближеного радника імператора. Разом зі святим Михаїлом Феофілакт вирушив до монастиря на березі Чорного моря. Там за служіння Господу чоловіки отримали дар чудотворення та згодом прийняли єпископський сан. Ставши єпископом, Феофілакт присвятив себе добрим справам. Відомо, що він зводив храми, облаштовував лікарні та ніколи не відмовляв у допомозі бідним. Однак з приходом до влади імператора Лева V Вірменина спокійне життя святого закінчилося. За сміливе пророцтво про швидку загибель правителя розгніваний цар наказав ув'язнити єпископа у фортеці Стровіль. Там Феофілакт провів довгі 30 років до самої смерті.

Хто має День ангела 8 березня?

За новоюліанським календарем, 8 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Іван, Володимир та Афанасій.

Що ще відзначають?