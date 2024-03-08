Останніми роками про це говорять більше, адже ще за часів Радянського Союзу в головах людей засіла думка, що 8 березня – це свято краси, жіночності та весни. Тож тепер потрібно повертати справжній його сенс.

Дуже гарно Зі святом вас, дорогі жінки: атмосферні листівки-привітання з 8 березня

LifeSyle 24 щиро вітає українок з Міжнародним жіночим днем та публікує привітання у прозі, віршах та картинках. Дорогі наші читачки, нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, позитивом, добром та сміхом.

Міжнародний жіночий день: привітання у віршах

Весна в душі нехай панує,

Теплом зігріє всі серця,

І світло від промінчиків порине

У темні закутки життя,

І хай надії оживають,

І мрії знову розквітають!

***

Вітаю з 8 березня!

Хоч холодні в нас ще дні,

Та серця в вас запальні,

Милі, добрі й ласкаві,

Дорогі для нас, кохані!

Будьте щасливі й здорові,

Радісні й драйвові!

Щоб удача зустрічалась,

Й доля щиро усміхалась!

Щиро вітаємо вас, жінки / Фото online.ua

***

Надсилаю вам букет вітань,

І зичу здійснення бажань.

Бажаю сонечка весняного

І настрою чарівного,

Також – вдачі та тепла,

Всі біди хай згорять до тла.

***

З 8 березня, люба, вітаю!

Багато добра і любові бажаю!

Нехай круасани приносять із чаєм,

А кожен світанок буде добрий і надзвичайний!

***

Хай навкруги цвіте бузок

Та небо буде ясним.

І щоб життя було у тебе

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі твоїй

Горів вогонь кохання,

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Щиро вітаємо вас, жінки / Фото vitai.com.ua

Міжнародний жіночий день: привітання у прозі

У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!

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Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня! У Міжнародний жіночий день від душі бажаю легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі бажання, в сім'ях буде щастя, а в Україні – мир!

Чудові привітання З нагоди Міжнародного жіночого дня: чарівні картинки-привітання з 8 березня для коханої

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Моя хороша, мила сестричко, вітаю з 8 березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко, щоб кожен день був сповнений добра, надії та любові. Нехай все життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, вродлива, прекрасна, розумна і самодостатня. Успіхів, зі святом!

Щиро вітаємо вас, жінки / Фото vjoy.cc

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Вітаю з 8 березня та бажаю постійно відчувати ніжність та любов рідних людей, ніколи не звертати увагу на похмуру погоду та недобрий настрій, завжди вірити в себе та впевненою стежкою рухатися до великих перемог.

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З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але й в душі, а краса радує всіх, хто оточує. Щастя тобі, добробуту і гармонії. Бажаю, щоб всі дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в домі завжди було затишно і тепло. Нехай у твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!