Останніми роками про це говорять більше, адже ще за часів Радянського Союзу в головах людей засіла думка, що 8 березня – це свято краси, жіночності та весни. Тож тепер потрібно повертати справжній його сенс.
Дуже гарно Зі святом вас, дорогі жінки: атмосферні листівки-привітання з 8 березня
LifeSyle 24 щиро вітає українок з Міжнародним жіночим днем та публікує привітання у прозі, віршах та картинках. Дорогі наші читачки, нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, позитивом, добром та сміхом.
Міжнародний жіночий день: привітання у віршах
Весна в душі нехай панує,
Теплом зігріє всі серця,
І світло від промінчиків порине
У темні закутки життя,
І хай надії оживають,
І мрії знову розквітають!
***
Вітаю з 8 березня!
Хоч холодні в нас ще дні,
Та серця в вас запальні,
Милі, добрі й ласкаві,
Дорогі для нас, кохані!
Будьте щасливі й здорові,
Радісні й драйвові!
Щоб удача зустрічалась,
Й доля щиро усміхалась!
Щиро вітаємо вас, жінки / Фото online.ua
***
Надсилаю вам букет вітань,
І зичу здійснення бажань.
Бажаю сонечка весняного
І настрою чарівного,
Також – вдачі та тепла,
Всі біди хай згорять до тла.
***
З 8 березня, люба, вітаю!
Багато добра і любові бажаю!
Нехай круасани приносять із чаєм,
А кожен світанок буде добрий і надзвичайний!
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Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним.
І щоб життя було у тебе
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі твоїй
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Щиро вітаємо вас, жінки / Фото vitai.com.ua
Міжнародний жіночий день: привітання у прозі
У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!
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Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня! У Міжнародний жіночий день від душі бажаю легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі бажання, в сім'ях буде щастя, а в Україні – мир!
Чудові привітання З нагоди Міжнародного жіночого дня: чарівні картинки-привітання з 8 березня для коханої
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Моя хороша, мила сестричко, вітаю з 8 березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко, щоб кожен день був сповнений добра, надії та любові. Нехай все життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, вродлива, прекрасна, розумна і самодостатня. Успіхів, зі святом!
Щиро вітаємо вас, жінки / Фото vjoy.cc
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Вітаю з 8 березня та бажаю постійно відчувати ніжність та любов рідних людей, ніколи не звертати увагу на похмуру погоду та недобрий настрій, завжди вірити в себе та впевненою стежкою рухатися до великих перемог.
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З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але й в душі, а краса радує всіх, хто оточує. Щастя тобі, добробуту і гармонії. Бажаю, щоб всі дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в домі завжди було затишно і тепло. Нехай у твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!