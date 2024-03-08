В последние годы об этом говорят больше, ведь еще во времена Советского Союза в головах людей засела мысль, что 8 марта – это праздник красоты, женственности и весны. Поэтому теперь нужно возвращать настоящий его смысл.

Очень красиво С праздником вас, дорогие женщины: атмосферные открытки-поздравления с 8 марта

LifeSyle 24 искренне поздравляет украинок с Международным женским днем и публикует поздравления в прозе, стихах и картинках. Дорогие наши читательницы, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, позитивом, добром и смехом.

Международный женский день: поздравления в стихах

Весна в душі нехай панує,

Теплом зігріє всі серця,

І світло від промінчиків порине

У темні закутки життя,

І хай надії оживають,

І мрії знову розквітають!

***

Вітаю з 8 березня!

Хоч холодні в нас ще дні,

Та серця в вас запальні,

Милі, добрі й ласкаві,

Дорогі для нас, кохані!

Будьте щасливі й здорові,

Радісні й драйвові!

Щоб удача зустрічалась,

Й доля щиро усміхалась!

Искренне поздравляем вас, женщины / Фото online.ua

***

Надсилаю вам букет вітань,

І зичу здійснення бажань.

Бажаю сонечка весняного

І настрою чарівного,

Також – вдачі та тепла,

Всі біди хай згорять до тла.

***

З 8 березня, люба, вітаю!

Багато добра і любові бажаю!

Нехай круасани приносять із чаєм,

А кожен світанок буде добрий і надзвичайний!

***

Хай навкруги цвіте бузок

Та небо буде ясним.

І щоб життя було у тебе

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі твоїй

Горів вогонь кохання,

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Поздравляем вас, женщины / Фото vitai.com.ua

Международный женский день: поздравления в прозе

В этот замечательный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости!

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Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта! В Международный женский день от души желаю легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будет счастье, а в Украине – мир!

Замечательные поздравления По случаю Международного женского дня: волшебные картинки-поздравления с 8 марта для любимой

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Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю с 8 марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко, чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся жизнь будет светлой и легкой. Ты нужная, важная, красивая, прекрасная, умная и самодостаточная. Успехов, с праздником!

Искренне поздравляем вас, женщины / Фото vjoy.cc

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Поздравляю с 8 марта и желаю постоянно чувствовать нежность и любовь родных людей, никогда не обращать внимание на пасмурную погоду и нехорошее настроение, всегда верить в себя и уверенной тропой двигаться к большим победам.

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С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех, кто окружает. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все дни были солнечными, яркими и незабываемыми, чтобы в доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни все будет так, как ты сама захочешь!