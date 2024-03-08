В последние годы об этом говорят больше, ведь еще во времена Советского Союза в головах людей засела мысль, что 8 марта – это праздник красоты, женственности и весны. Поэтому теперь нужно возвращать настоящий его смысл.
Очень красиво С праздником вас, дорогие женщины: атмосферные открытки-поздравления с 8 марта
LifeSyle 24 искренне поздравляет украинок с Международным женским днем и публикует поздравления в прозе, стихах и картинках. Дорогие наши читательницы, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, позитивом, добром и смехом.
Международный женский день: поздравления в стихах
Весна в душі нехай панує,
Теплом зігріє всі серця,
І світло від промінчиків порине
У темні закутки життя,
І хай надії оживають,
І мрії знову розквітають!
***
Вітаю з 8 березня!
Хоч холодні в нас ще дні,
Та серця в вас запальні,
Милі, добрі й ласкаві,
Дорогі для нас, кохані!
Будьте щасливі й здорові,
Радісні й драйвові!
Щоб удача зустрічалась,
Й доля щиро усміхалась!
Искренне поздравляем вас, женщины / Фото online.ua
***
Надсилаю вам букет вітань,
І зичу здійснення бажань.
Бажаю сонечка весняного
І настрою чарівного,
Також – вдачі та тепла,
Всі біди хай згорять до тла.
***
З 8 березня, люба, вітаю!
Багато добра і любові бажаю!
Нехай круасани приносять із чаєм,
А кожен світанок буде добрий і надзвичайний!
***
Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним.
І щоб життя було у тебе
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі твоїй
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Поздравляем вас, женщины / Фото vitai.com.ua
Международный женский день: поздравления в прозе
В этот замечательный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости!
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Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта! В Международный женский день от души желаю легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будет счастье, а в Украине – мир!
Замечательные поздравления По случаю Международного женского дня: волшебные картинки-поздравления с 8 марта для любимой
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Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю с 8 марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко, чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся жизнь будет светлой и легкой. Ты нужная, важная, красивая, прекрасная, умная и самодостаточная. Успехов, с праздником!
Искренне поздравляем вас, женщины / Фото vjoy.cc
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Поздравляю с 8 марта и желаю постоянно чувствовать нежность и любовь родных людей, никогда не обращать внимание на пасмурную погоду и нехорошее настроение, всегда верить в себя и уверенной тропой двигаться к большим победам.
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С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех, кто окружает. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все дни были солнечными, яркими и незабываемыми, чтобы в доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни все будет так, как ты сама захочешь!