Акции протеста происходят до сих пор, в частности 8 марта. Ведь в мире еще пока существуют гендерное неравенство, сексизм, мизогиния и насилие. Хотя советская пропаганда изрядно постаралась, чтобы об этих вещах меньше говорили. Она сделала Международный женский день праздником весны и красоты.

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Однако стереотипы, которые прижились и в Украине, понемногу уходят в прошлое. Все чаще поднимается вопрос прав женщин. Сейчас они имеют возможность голосовать на выборах и защищать свою страну на фронте, но в некоторых профессиях до сих пор получают меньшую заработную плату, чем мужчины. Поэтому борьба продолжается.

По случаю 8 марта LifeStyle 24 сделал замечательную подборку открыток-поздравлений. Отправьте их своим самым родным женщинам в этот день.

Открытки-поздравления с Международным женским днем

Открытки к 8 марта / Фото LifeStyle 24

Открытки к 8 марта / Фото Plan B Photo

Открытки к 8 марта / Фото Plan B Photo

Открытки к 8 марта / Фото LifeStyle 24

Открытки к 8 марта / Фото moonzori

Открытки к 8 марта / Фото moonzori

Открытки к 8 марта / Фото "Побажайко"

Открытки к 8 марта / Eva blog

Открытки к 8 марта / Eva blog

Открытки к 8 марта / Фото "Люкс ФМ"