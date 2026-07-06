Яке церковне свято у понеділок, 6 липня: хто сьогодні має іменини

6 липня українці вшановують пам'ять святого преподобного Сисоя Великого. У народі цей день отримав назву Сисоєв.

У цей день наші предки заготовляли кропиву на зиму. Про Дні ангела й інші свята 6 липня – пише 24 Канал.

День преподобного Сисоя Великого

Він навчався мудрості у святого Антонія Великого. Після смерті свого вчителя Сисой обрав шлях цілковитої самотності й оселився в єгипетській пустелі. Чоловік дотримувався суворого посту, проводив дні у молитвах та повністю присвятив себе духовному вдосконаленню. Неймовірна мудрість та суворе аскетичне життя ченця швидко привабили паломників. Учні регулярно приходили до печери Сисоя за порадами та духовною допомогою. Давні перекази свідчать, що святий мав дар чудотворення, успішно зцілював важких хворих і навіть зміг воскресити померлого хлопчика

Хто святкує День ангела 6 липня?

За новоюліанським календарем, 6 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна та Юліана.

Що ще відзначають 6 липня?

Щороку 6 липня відзначають Всесвітній день кардіолога. Це неофіційне свято встановили у 2021 році завдяки численній підтримці людей у соцмережах. У цей день заведено вшановувати працю фахівців, які піклуються про здоров'я людських сердець.

Також сьогодні святкують Всесвітній день поцілунку та День народження американського долара.