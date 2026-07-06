В этот день наши предки заготавливали крапиву на зиму. О днях ангела и других праздниках 6 июля – пишет 24 Канал.

День преподобного Сисоя Великого

Он учился мудрости у святого Антония Великого. После смерти своего учителя Сисой избрал путь полного уединения и поселился в египетской пустыне. Он соблюдал строгий пост, проводил дни в молитвах и полностью посвятил себя духовному совершенствованию. Невероятная мудрость и суровая аскетическая жизнь монаха быстро привлекли паломников. Ученики регулярно приходили в пещеру Сисоя за советами и духовной помощью. Древние предания свидетельствуют, что святой обладал даром чудотворения, успешно исцелял тяжелобольных и даже смог воскресить умершего мальчика

Кто отмечает День ангела 6 июля?

По новоюлианскому календарю 6 июля День ангела отмечают люди с такими именами: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна и Юлиана.

Что еще отмечают 6 июля?

Ежегодно 6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Этот неофициальный праздник был учрежден в 2021 году благодаря широкой поддержке людей в социальных сетях. В этот день принято чествовать труд специалистов, которые заботятся о здоровье человеческих сердец.

Также сегодня отмечают Всемирный день поцелуя и День рождения американского доллара.