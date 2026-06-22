З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на липень – у нашому матеріалі.
Не пропустіть Коли будемо святкувати День Петра і Павла у 2026 році: точна дата за новим календарем
Календар днів ангела на липень 2026
1 липня – Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.
2 липня – Арсеній.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
3 липня – Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
4 липня – Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.
5 липня – Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.
6 липня – Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.
7 липня – Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.
8 липня – Олександр, Сава, Федір.
9 липня – Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.
10 липня – Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.
11 липня – Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга.
12 липня – Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.
13 липня – Антон, Гаврило, Степан, Юліан.
14 липня – Іван, Костянтин, Микола, Степан.
15 липня – Василь, Володимир.
16 липня – Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія
17 липня – Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
18 липня – Афанасій, Іван, Омелян, Степан.
19 липня – Дмитро, Григорій, Роман, Степан, Євгенія.
20 липня – Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.
21 липня – Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.
22 липня – Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.
23 липня – Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.
24 липня – Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.
25 липня – Макар, Олександр, Ганна.
26 липня – Гнат, Сергій, Федір.
27 липня – Еммануїл, Герман, Іван, Микола.
28 липня – Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.
29 липня – Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.
30 липня – Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
31 липня – Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.