З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на липень – у нашому матеріалі.

Не пропустіть Коли будемо святкувати День Петра і Павла у 2026 році: точна дата за новим календарем

Календар днів ангела на липень 2026

1 липня – Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.

2 липня – Арсеній.

3 липня – Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

4 липня – Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.

5 липня – Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.

6 липня – Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

7 липня – Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

8 липня – Олександр, Сава, Федір.

9 липня – Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.

10 липня – Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.

11 липня – Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга.

12 липня – Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

13 липня – Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

14 липня – Іван, Костянтин, Микола, Степан.

15 липня – Василь, Володимир.

16 липня – Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія

17 липня – Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.

18 липня – Афанасій, Іван, Омелян, Степан.

19 липня – Дмитро, Григорій, Роман, Степан, Євгенія.

20 липня – Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.

21 липня – Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

22 липня – Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

23 липня – Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

24 липня – Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.

25 липня – Макар, Олександр, Ганна.

26 липня – Гнат, Сергій, Федір.

27 липня – Еммануїл, Герман, Іван, Микола.

28 липня – Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.

29 липня – Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

30 липня – Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

31 липня – Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.