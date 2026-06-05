У цей день наші предки висаджували огірки та сіяли льон. Про Дні ангела й інші свята на 5 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Доротея

Глибокі знання Святого Письма допомогли Доротею обійняти посаду єпископа. Однак його служіння припало на часи правління римського імператора Діоклетіана, який організував масштабні гоніння на християн. Через загрозу для свого життя Доротей залишив місто і переховувався, аж поки переслідування не припинилися. Коли небезпека минула, святий повернувся в Тир і знову очолив свою єпархію. Втім, згодом владу захопив новий правитель – імператор Юліан Відступник, який відновив жорстокі репресії проти вірян. Правитель дізнався про релігійну діяльність єпископа, тому наказав схопити його та піддати жорстоким катуванням. Через деякий час після цих тортур святий загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 5 червня?

За новоюліанським календарем, 5 червня Дні ангела в Україні святкують: Марк, Леонід, Костянтин, Дмитро, Федір і Петро.

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Що ще відзначають?

Щорічно 5 червня відзначають Всесвітній день навколишнього середовища. Організація Об'єднаних Націй заснувала це свято у 1973 році, щоб привернути увагу суспільства до екологічних проблем. Головна мета події – підкреслити важливість дбайливого ставлення до природи та спонукати людей до збереження довкілля.

Також сьогодні святкують Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією та День повітряних куль.