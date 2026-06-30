У цей день наші предки копали молоду картоплю та збирали часник. Про Дні ангела й інші свята на 30 червня – розповідає Православний церковний календар.

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Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

30 червня християни традиційно згадують дванадцять найближчих учнів Ісуса Христа – святих апостолів Петра, Андрія, Якова Зеведеєвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Матвія, Фоми, Якова Алфеєвого, Тадея, Симона та Маттія.

Цей день нагадує про подію, коли після Зішестя Святого Духа учні Спасителя отримали здатність проповідувати Слово Боже різними мовами і завдяки цьому поширили християнство по всьому світу. Разом з цим даром Господь наділив апостолів силою творити дива, що стало свідченням істинності їхньої віри та місії.

Хто святкує День ангела 30 червня?

За новоюліанським календарем, 30 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта та Софія.

Що ще відзначають?

Щороку 30 червня відзначають Всесвітній день соціальних мереж. Його запровадили у 2010 році за ініціативою однієї з медіакомпаній у США.

Також сьогодні святкують Міжнародний день Сейлор Мун і Міжнародний день астероїда.