У цей день наші предки збирали бруньки берези, бо шанували це дерево. Про Дні ангела й інші свята 30 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Івана Ліствичника

Іван народився близько 570 року. У дорослому віці він вирушив до Синайського монастиря, де прийняв чернечий постриг. Довгий час святий перебував під духовною опікою старця Мартирія. Однак після смерті наставника чоловік обрав шлях самітництва у пустелі Тола. Цілих 40 років минули для нього у суворому пості, молитвах та тиші. Свою щиру відданість Богові Іван втілив у славетній праці "Ліствиця", яка згодом привела його до ігуменства в монастирі. Втім, пробувши настоятелем лише чотири роки, святий знову повернувся до усамітнення, де і завершив свій земний шлях.

Хто святкує День ангела 30 березня?

За новоюліанським календарем, 30 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Захар та Іван.

Що ще відзначають?