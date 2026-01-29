У цей день наші предки перевіряли запаси кормів для худоби. Про Дні ангела й інші свята 29 січня – розповідає Православний церковний календар.

День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

Він походив із Сирії, де ще в юності прийняв християнство. Ігнатій переймав мудрість безпосередньо від апостолів Івана Богослова та Петра. Майже пів століття святий був єпископом Антіохії, несучи світло віри в народ. Однак його доля склалася трагічно. Так, за наказом імператора Траяна Ігнатій прийняв мученицьку смерть у клітці з хижаками. Його святі мощі пройшли довгий шлях з Антіохії до Риму, де зберігаються й донині.

Хто святкує День ангела 29 січня?

За новоюліанським календарем, 29 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Дмитро, Іван, Костянтин і Роман.

Що ще відзначають?