У цей день наші предки перевіряли запаси кормів для худоби. Про Дні ангела й інші свята 29 січня – розповідає Православний церковний календар.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року
День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця
Він походив із Сирії, де ще в юності прийняв християнство. Ігнатій переймав мудрість безпосередньо від апостолів Івана Богослова та Петра. Майже пів століття святий був єпископом Антіохії, несучи світло віри в народ. Однак його доля склалася трагічно. Так, за наказом імператора Траяна Ігнатій прийняв мученицьку смерть у клітці з хижаками. Його святі мощі пройшли довгий шлях з Антіохії до Риму, де зберігаються й донині.
Хто святкує День ангела 29 січня?
За новоюліанським календарем, 29 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Дмитро, Іван, Костянтин і Роман.
Що ще відзначають?
- 29 січня в Україні вшановують День пам'яті Героїв Крут. У 1918 році на залізничній станції Крути кілька сотень київських студентів та курсантів вступили в нерівний бій із багатотисячною більшовицькою армією. Ціною власних життів молоді захисники затримали ворога на чотири дні, що дозволило уряду УНР укласти Берестейський мир і зберегти українську державність. Подвиг українських воїнів назавжди став прикладом патріотизму та відданості Батьківщині.
- Сьогодні також святкують День пазла й головоломки, День пам'яті NASA та Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни.