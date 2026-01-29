Понад століття тому українські воїни та добровольці зробили свій вибір – стали на захист молодої держави проти численного ворога. Про це розповідає Український інститут національної пам'яті.

День пам'яті Героїв Крут 2026: що відомо?

У січні 1919 року молода Українська Народна Республіка опинилася перед смертельною загрозою. Так, на Київ йшли дві більшовицькі армії, прагнучи знищити проголошену 22 січня державність. Ворог переважав українські сили вдесятеро, маючи бронепотяг та артилерію. Однак біля залізничної станції Крути окупантів зустрів запеклий опір.

Тоді близько 520 українських воїнів, серед яких були курсанти, студенти та вільне козацтво, зайняли оборону, маючи на озброєнні лише 16 кулеметів та одну гармату. Цей бій тривав до темряви, і завдяки вигідним позиціям та неймовірній відвазі захисникам вдалося завдати росіянам значних втрат. Українці змогли знищити щонайменше 300 загарбників.

Бої під Крутами у 1918 році / Фото з Вікіпедії

Коли ж під тиском українські воїни організовано відступили, руйнуючи за собою колії, сталася трагедія. Одна студентська чота, заблукавши в темряві, потрапила в полон і була жорстоко розстріляна.

Утім, жертовність українців не була марною, адже це була стратегічно успішна оборонна операція. Затримавши ворога на чотири дні, київські юнаки дали змогу владі УНР придушити повстання "п'ятої колони" в Києві та, що найважливіше, укласти Брестський мирний договір. Цей документ забезпечив міжнародне визнання України й військову допомогу, завдяки якій вже навесні 1918 року вдалося звільнити від окупантів майже всю територію держави.

Важливо зазначити, згідно з дослідженням кандидата історичних наук Михайла Ковальчука, українські військові боролися з більшовиками під Крутами не з 29 січня, а з 30-го. Річ у тім, що більшовики спершу захопили місто Бахмач, а лише потім почали наступ на Крути. Через це виникла плутанина, яка призвела до викривлення дійсності.

Що відомо про бій під Крутами у 2022 році?