Щоб запам'ятати ключові дні вшанування наших захисників, 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України публікує повний перелік офіційних військових свят 2026 року. Зберігайте собі цей календар і не забудьте привітати рідних.

Календар військових свят на 2026 рік

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

14 березня – День українського добровольця.

26 березня – День Національної гвардії України.

30 квітня – День прикордонника України.

6 травня – День піхоти Збройних Сил ЗСУ.

18 травня – День резервіста України.

23 травня – День морської піхоти України та День Героїв.

5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ.

15 липня – День українських миротворців.

29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ.

8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

7 вересня – День воєнної розвідки України.

14 вересня – День танкових військ.

1 жовтня – День захисників і захисниць України.

3 листопада – День інженерних військ.

8 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії.

6 грудня – День Збройних Сил України.

12 грудня – День Сухопутних військ України.

