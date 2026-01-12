Щоб запам'ятати ключові дні вшанування наших захисників, 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України публікує повний перелік офіційних військових свят 2026 року. Зберігайте собі цей календар і не забудьте привітати рідних.
Календар військових свят на 2026 рік
25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
14 березня – День українського добровольця.
26 березня – День Національної гвардії України.
30 квітня – День прикордонника України.
6 травня – День піхоти Збройних Сил ЗСУ.
18 травня – День резервіста України.
23 травня – День морської піхоти України та День Героїв.
5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ.
15 липня – День українських миротворців.
29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ.
8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.
29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
7 вересня – День воєнної розвідки України.
14 вересня – День танкових військ.
1 жовтня – День захисників і захисниць України.
3 листопада – День інженерних військ.
8 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ.
4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
6 грудня – День Збройних Сил України.
12 грудня – День Сухопутних військ України.
Які державні свята українці відзначатимуть у 2026 році?
- У 2026 році українці продовжать відзначати важливі державні свята. Серед них: Новий рік (1 січня), Міжнародний жіночий день (8 березня), Великдень для католиків (5 квітня), Великдень для православних християн за новоюліанським календарем. (12 квітня), День праці (1 травня), День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня).
- Також українці будуть святкувати: Трійцю (31 травня), День Конституції України (28 червня), День Української Державності (15 липня), День Незалежності України (24 серпня), День захисників і захисниць України (1 жовтня) і Різдво Христове (25 грудня).