У цей день наші предки збирали березовий сік і пригощали ним своїх сусідів. Про Дні ангела й інші свята 29 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Марка, єпископа Арефусійського

Святий Марк став єпископом Арефусійським ще в часи розквіту християнства за правління Костянтина Великого. Чоловік активно боровся з ідолопоклонством, зокрема руйнував язичницькі капища, а на їхніх руїнах зводив величні храми. Однак з приходом до влади Юліана Відступника часи змінилися, і відтоді язичництво знову почало диктувати свої правила. Одного дня імператор наказав знайти та схопити єпископа. Спершу Марк зміг урятуватися втечею, але його серце не витримало, коли він дізнався, що через нього катують інших вірян. Так, святий добровільно повернувся і здався в руки язичників. Попри нелюдські тортури, Марк не зрікся Христа. Його незламна віра настільки вразила катів, що деякі з них згодом навернулися до християнства. Свій земний шлях святий завершив у 364 році.

Хто святкує День ангела 29 березня?

За новоюліанським календарем, 29 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Пилип, Марк, Михайло та Кирило.

Що ще відзначають?