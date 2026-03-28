Традиційно Україна переходить на літній час в останню неділю березня. У 2026 році ця дата припадає на 29 березня. Саме в ніч із суботи на неділю країна офіційно перейде на літній час, розповідає Офіційний портал Верховної Ради.

О котрій годині переводити годинники навесні 2026 року?

Офіційний перехід на літній час відбудеться о 03:00 ночі за київським часом. У цей момент годинники слід перевести на годину вперед. Це означає, що після 02:59 на циферблатах одразу з'явиться 04:00.

Через таку зміну недільна доба стане на годину коротшою, тому варто заздалегідь спланувати свій відпочинок, щоб легше перенести втрату години сну.

Чому ми продовжуємо переводити годинники, попри розмови про скасування?

Раніше велося багато дискусій про те, щоб залишити Україну на зимовому часі назавжди. Однак законопроєкт №4201, ухвалений Верховною Радою, так і не набув чинності, оскільки не отримав підпису президента.

Наразі Україна продовжує жити за постановою Кабінету Міністрів від 1996 року та синхронізувати свій час із більшістю країн Європи, які також використовують сезонні переходи.

Переведення годинників 2026 / Фото Freepik

Як переконатися, що ваш годинник показує правильний час?