Для розуміння, близько 70 країн світу також переведуть свої годинники на годину вперед. Щоб краще орієнтуватись, котра година зараз в інших країнах, 24 Канал детально про це розповість.

Яка різниця у часі з іншими країнами?

Нагадаємо, що з 2019 року Європарламент надав дозвіл країнам ЄС самостійно ухвалювати рішення, чи переходити на зимовий та літній час. Через те що Україна знаходиться у Східноєвропейському поясі (UTC+2), а чимало країн ЄС розташовані у Центральноєвропейському поясі (UTC+1), зберігається різниця у часі.

Щоб не помилитись, котра година зараз у Польщі чи Японії, читайте новинку далі. Отже, якщо після переведення годинників в Україні буде 8:00, то в інших країнах буде такий розподіл часу:

в Угорщині – 7:00;

у Словаччині – 7:00;

у Польщі – 7:00;

в Молдові – 8:00;

в Чехії – 7:00;

в Норвегії – 7:00;

в Румунії – 8:00;

в Естонії – 8:00;

в Німеччині – 7:00;

в Іспанії – 7:00;

у Великій Британії – 6:00;

в Ірландії – 6:00;

у США (Вашингтон) – 1:00;

в Японії – 14:00.

Канада (Торонто, Монреаль) – Україна випереджатиме на 7 годин;

Канада (Ванкувер) – Україна випереджатиме на 10 годин.

Переведення годинників 2026 / Фото Freepik

Через те, що наша країна перебуває в одному часовому поясі з такими державами: Молдова, Румунія, Болгарія, Греція, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія, то Україна має зі згаданими країнами один і той самий час.

Яка країна взагалі не переводить годинники?

З 2016 року Туреччина перестала переводити годинник і через це постійно залишається у часовому поясі UTC+3. Коли стрілки годинників українців перекрутять вперед, то наша країна зрівняється з Туреччиною і розриву у часі не буде.

Чи скасують в Україні переведення годинників?

У 2024 році Верховна Рада хвалила законопроєкт №4201. За його умовами, Україна залишається постійно у зимовому часі й більше переведення годинників не відбуватиметься.

Та документ так і залишився без підпису Володимира Зеленського, тому згадані зміни у силу так і не вступили.