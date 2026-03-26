Наші предки вірили, що така вечірня ініціатива може, замість чистоти, принести в дім низку проблем. Про це детальніше – пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

Чи можна мити вікна ввечері?

Згідно з давніми народними прикметами, сонячна енергія та благодать потрапляють у помешкання через вікна. Коли сонце сідає, настає час, який у народі називають межею між світлом і темрявою. Вважається, що миючи вікна ввечері, господар ніби "вимиває" з оселі достаток, успіх та сімейне щастя.

До того ж наші пращури були переконані, що разом з брудною водою в цей час іде й позитивна енергетика, залишаючи родину без захисту перед негараздами та матеріальними труднощами.

Існує також повір'я, що через щойно вимите в темряві скло в дім легше потрапити злим силам, які можуть принести розлад у стосунки між рідними.

Важливо зазначити, священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук в інтерв'ю для агенції новин "Фіртка" наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Коли можна мити вікна?