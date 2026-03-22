Наші пращури вірили, що недотримання певних часових меж може накликати на родину негаразди або зробити роботу марною. Про це детальніше – розповів дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

Коли не можна білити хату?

Вважається, що у неділю та великі релігійні свята будь-яка важка праця, а особливо білення оселі, є гріхом, який позбавляє будинок божого благословення. Водночас якщо взятися за щітку в останній день тижня, то стіни дуже швидко почорніють або вкриються тріщинами.

Також народні прикмети наполегливо радять не займатися цією справою у п'ятницю. За повір'ями, робота, розпочата в цей день, принесе в дім лише смуток і "вимиє" з нього достаток.

Важливим є і час доби, адже білити хату після заходу сонця категорично заборонялося. Люди вірили, що з наближенням сутінків активізуються недобрі сили. Тому, працюючи ввечері, господар ніби перекриває дорогу для щастя та удачі й залишає родину в темряві та злиднях.

Навіть положення Місяця мало значення для цієї справи. Так, господині намагалися не білити хату на Повню, бо вважалося, що вапно буде постійно осипатися, а на стінах з'явиться пліснява.

Коли не можна білити хату / Фото Freepik

До речі, чимало людей бояться білити хату протягом року після смерті рідної людини. Втім, священник ПЦУ Олексій Філюк спростував цей міф у своєму фейсбуці. Отець зазначив, що робити ремонт можна у будь-який час.

У які дні можна білити хату?