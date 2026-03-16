До чого свербить ніс – розповів сайт ukr.media.

Що означає, коли свербить ніс?

Найпопулярніше тлумачення, яке знає майже кожен, стверджує, що ніс свербить до застілля або приємних посиденьок з друзями. Втім, народні повір'я пропонують куди більше варіантів трактування цього забобону залежно від того, де саме ви відчуваєте дискомфорт.

Наприклад, якщо свербить права ніздря, це вважається гарним знаком, що віщує позитивні новини, фінансовий успіх або радісну зустріч. Лівий бік, за прикметами, попереджає про можливі суперечки або неприємні звістки.

Свербіж кінчика носа зазвичай пов'язують з великим застіллям або отриманням несподіваного подарунка. Водночас лоскіт перенісся може сигналізувати про необхідність бути обережнішим у спілкуванні, пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

Важливо зазначити, що народні прикмети не мають жодного наукового підтвердження. Свербіж носа може виникнути через звичайну алергічну реакцію на пил, парфуми, шерсть домашніх тварин або пилок рослин. Також причиною може стати занадто сухе повітря в приміщенні, особливо в опалювальний сезон, що призводить до пересихання слизової оболонки та мікротріщин. Іноді такий симптом є першим сигналом того, що організм починає боротьбу з вірусною інфекцією, і невдовзі може з'явитися нежить. Крім цього, свербіж можуть провокувати стресові ситуації або звичайне подразнення шкіри.

Що означає, коли сверблять долоні?