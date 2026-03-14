Про це детальніше – пише ukr.media. Чому не можна повертатися, якщо ви вже вийшли з будинку – читайте в нашому матеріалі.
Чому не можна повертатися, якщо вже вийшов з хати?
У давнину наші предки вірили, що поріг дому – справжній кордон між захищеним простором родини та зовнішнім, часто небезпечним світом. Вважалося, що, переступаючи поріг з наміром кудись піти, людина налаштовується на певну енергетику шляху. Водночас раптове повернення робить мандрівника вразливим перед лихими силами.
Ба більше, існує думка, що забута річ – своєрідний знак від ангела-охоронця, який намагається попередити про небезпеку або просто радить бути уважнішим.
Що цікаво, є метод, який скасовує дію цієї прикмети. Так, варто подивитися на себе в дзеркало перед тим, як вдруге вийти з дому. Також іноді радять зазирнути під килимок або просто присісти на хвилинку "на доріжку", щоб заспокоїти думки й відновити внутрішню гармонію.
Чому не можна повертатись у дім, якщо вже вийшли
Варто зауважити, що, попри свою популярність, ця прикмета не має жодного наукового підтвердження. Насправді ж забудькуватість – лише сигнал нашого мозку про перевтому, стрес або занадто високий темп життя, а не пророцтво майбутніх бід. Тому, якщо ви забули вдома важливі документи чи вимкнути праску, краще спокійно повернутися і розв'язати питання, ніж весь день нервувати.
Що Церква говорить про забобони?
- Священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках.
- За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.
- Крім цього, вірянам не слід звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це тяжкий гріх, зауважив священник Іван Жук в інтерв'ю для сайту "Фіртка".