Про це детальніше розповіло видання ukr.media.

Чому не можна сидіти на порозі?

Річ у тім, що людина, яка сідає на поріг, немовби перекриває своїм тілом шлях для родинного добробуту. Вона стає перешкодою, яка закриває дорогу для добра й достатку, а також не дає вийти назовні всьому поганому, що накопичилося в хаті.

За народними прикметами, така легковажність може доволі швидко вплинути на ваше життя. Так, спершу з оселі непомітно зникне удача та успіх, а на зміну теплому родинному затишку прийдуть раптові сварки та непорозуміння.

Водночас у людини, яка полюбляє відпочивати таким чином, життя ніби ставиться на паузу. Зокрема, з'являється незрозуміла хронічна втома, приходять тривожні сни або виникає постійне відчуття слабкості. До того ж, перебуваючи на порозі між хатою і вулицею, людина втрачає захист рідних стін, стаючи надзвичайно вразливою до чужих недобрих думок і намірів.

Чому не можна сидіти на порозі / Фото Freepik

Чому не можна передавати речі через поріг?