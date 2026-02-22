Здавна наші предки вважали прання особливим процесом, який вимагає дотримання певних правил, щоб не нашкодити енергетиці родини. Про це детальніше – пише ukr.media.

Дивіться також Чи правда, що можна святкувати ювілей 40 років: точна відповідь священника ПЦУ

Коли не можна прати одяг?

У давнину намагалися не влаштовувати прання після заходу сонця. Наші пращури вірили, що темна пора доби є часом, коли активізується нечиста сила. Тому залишений на ніч надворі або біля відчиненого вікна одяг міг стати легкою мішенню для негативу та пристріту.

До того ж, за повір'ями, речі, висушені під місячним світлом, притягували до свого власника невдачі, життєві проблеми та навіть хвороби. Найбільш суворо ці заборони стосувалися дитячого одягу. Так, його намагалися прати та сушити виключно у світлу пору доби.

Якщо ж ви вирішили відкласти прання на ранок, варто знати, що тут теж існують свої застереження. Кажуть, що той, хто розпочинає свій день з цієї справи, ризикує змити водою власне везіння та успіх, необхідні для поточних справ.

Коли не можна прати одяг / Фото Freepik

Коли можна прати одяг?

Найбільш сприятливим та безпечним часом для того, щоб освіжити гардероб, прикмети називають передобідні години. Вважається, що саме тоді сонячне світло, на відміну від місячного, наповнює тканину цілющою енергією та позитивом, які згодом будуть зігрівати та захищати людину.

Зауважимо, що редакція вже розповідала, чому не можна свистіти в хаті.

Чи можна прати одяг в неділю або в релігійні свята?