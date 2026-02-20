Так, хтось скасовує вечірки, а дехто взагалі намагається провести цей день непомітно. Однак священник ПЦУ Юліан Тимчук спростував цей міф у своєму тіктоці. Отець також пояснив, як справді Церква ставиться до таких забобонів.
Чи можна святкувати 40-річчя?
Відповідаючи на запитання щодо доцільності святкування 40-річчя, священник ПЦУ Юліан Тимчук наголосив, що жодних церковних заборон не існує. За його словами, кожен охочий може вільно святкувати свій день народження.
Як найкращий доказ своїх слів, священник під час розмови привітав свою куму Марію саме з 40-річним ювілеєм. Він зазначив, що хоч у суспільстві іноді вважається поганим вголос називати вік, але наголошує: 40 років "можна і треба святкувати".
Церква не підтримує народних страхів навколо цієї цифри. Натомість отець закликав вірян радіти життю та приймати привітання з днем народження.
Чому наші предки боялися святкувати 40 років?
У давнину пращури вірили, що число 40 пов'язане зі смертю і переходом душі у потойбіччя. За традицією на сороковий день після смерті поминають покійника. Адже саме тоді, згідно з віруваннями, душа остаточно залишає земний світ. У зв'язку з цим святкування 40 років сприймалося як поганий знак, бо людина нібито сама себе проводжає в потойбіччя.
Крім цього, пращури вважали, що святкування цієї дати може привернути увагу нечистої сили або навіть наблизити кінець життя. Через це люди уникали не лише гучних застіль, а й подарунків або публічних привітань, зауважує ukr.media.
Ба більше, якщо на 40-річчя зібрати багато гостей, то виникає високий ризик втратити здоров'я чи удачу. Саме тому дехто й досі відзначає цей день у невеликому родинному колі, не влаштовуючи жодних розваг.