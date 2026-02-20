Так, хтось скасовує вечірки, а дехто взагалі намагається провести цей день непомітно. Однак священник ПЦУ Юліан Тимчук спростував цей міф у своєму тіктоці. Отець також пояснив, як справді Церква ставиться до таких забобонів.

Не пропустіть Чим насправді доведеться платити за захоплення нумерологією: суворе пояснення священника ПЦУ

Чи можна святкувати 40-річчя?

Відповідаючи на запитання щодо доцільності святкування 40-річчя, священник ПЦУ Юліан Тимчук наголосив, що жодних церковних заборон не існує. За його словами, кожен охочий може вільно святкувати свій день народження.

Як найкращий доказ своїх слів, священник під час розмови привітав свою куму Марію саме з 40-річним ювілеєм. Він зазначив, що хоч у суспільстві іноді вважається поганим вголос називати вік, але наголошує: 40 років "можна і треба святкувати".

Церква не підтримує народних страхів навколо цієї цифри. Натомість отець закликав вірян радіти життю та приймати привітання з днем народження.

Чому наші предки боялися святкувати 40 років?