Священник Православної Церкви України Олексій Філюк розставив крапки над "і" у цій темі у своєму інстаграмі. Він пояснив, як правильно поєднувати духовне життя з побутовими справами у неділю.

Дивіться також Чому не можна мити вікна після заходу сонця: це важливо знати

Чи можна митися та прибиратися у неділю?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, гігієна ніколи не була і не може бути гріхом. Християнин має дбати про чистоту не лише своєї душі, а й тіла.

Неділя – передусім день для молитви. Отець Олексій радить вірянам обов'язково відвідати храм і не просто бути присутніми на службі, а стати активними учасниками літургії. Однак після повернення додому нічого поганого у тому, щоб навести лад в оселі, немає. Легке прибирання в останній день тижня не вважається гріховним вчинком.

Олексій Філюк також нагадав, що існує багато критично важливих професій, де люди працюють без вихідних. Зокрема, це захисники України, лікарі, пожежники та священники. Їхня праця у неділю є необхідністю.

Водночас він радить вірянам правильно розподіляти свої плани. Якщо дрібні хатні справи цілком допустимі, то важку фізичну роботу все ж краще відкласти на інший день тижня.

Що не можна робити у неділю?