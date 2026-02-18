Наші пращури вірили, що звичайний свист – справжній сигнал для потойбічних сил. У давнину вважалося, що саме так людина приваблює нечисть, здатну вкрасти фінансовий добробут сім'ї, повідомляє ukr.media.

Чому не можна свистіти в хаті?

Крім фінансових втрат, свист може призвести до серйозного розладу в домашньому господарстві. Існує повір'я, що такі звуки дуже ображають домовика – міфічного охоронця будинку. Якщо він розлютиться і піде з дому, то забере з собою всі найцінніші речі та удачу.

Також свист здавна асоціювався зі звуком вітру. Люди боялися, що можуть накликати потік повітря, який залетить у будинок і буквально винесе з нього все нажите добро та принесе горе мешканцям.

Саме тому наші пращури сприймали свист як мову нечистої сили, якій не місце в затишному будинку. А якщо вже так сталося, що ви випадково почали свистіти в кімнаті, то народна мудрість пропонує простий спосіб нейтралізувати негатив. Потрібно тричі обернутися довкола себе, наче відмотуючи час. Вважається, що така нехитра, але дієва маніпуляція допоможе відлякати лихо і зберегти спокій у вашому будинку.

До речі, священник Православної Церкви України Олексій Філюк зазначив у своєму фейсбуці, що свист у хаті не приносить людині ані розуму, ані духовної користі. Замість того, щоб слідувати забобонам чи беззмістовним звичкам, отець радить наповнювати свій простір молитвою та буденними корисними справами.

Які ще існують прикмети пов'язані зі свистом?