Виявляється, ця проста побутова звичка має глибоке коріння і може вплинути на ваші стосунки з рідними, пише ukr.media. Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Притягнете бідність та сварки: 3 речі, які категорично не можна робити в гостях

Чому не можна прибирати, поки хтось у дорозі?

Наші предки вірили, що якщо після того, як людина пішла з дому, підмести підлогу у бік порога, то вона більше не повернеться до оселі. Саме тому, що цей метод вважається дуже дієвим, застосовувати його до тих, кого ви любите, категорично заборонено.

Якщо ваша близька людина вирушила в дорогу, а ви одразу почали мити або підмітати підлогу, прикмети віщують неприємності. Вважається, що так ви "замітаєте" її шлях додому. Через це мандрівник може постати перед труднощами, і його повернення опиниться під загрозою.

Особливо сувора заборона стосується жінок, які проводжають своїх чоловіків. Народні повір'я кажуть, що прибирання одразу після відходу коханого призведе до розставання. За прикметами, чоловік може знайти іншу жінку і до сім'ї вже не повернеться.

Звичайно, сьогодні ми розуміємо, що звичайний пил на підлозі не здатний зруйнувати шлюб або викликати біду. Однак ці повір'я добре показують, як сильно наші предки цінували родинні зв'язки. Тому, якщо ви трохи хвилюєтеся за рідних у дорозі, краще просто випити чаю та відкласти прибирання на кілька годин хоча б заради власного спокою.

Чому не можна прибирати, коли хтось їде з дому / Фото Freepik

Днями наша редакція розповідала, чому суворо заборонено їсти з ножа.

Що кажуть про цей забобон у церкві?