До чого в будинку падає ікона?
Народні прикмети зазвичай трактують падіння ікони як попередження про можливі випробування, хвороби або негаразди в родині. Вважається, що в такий спосіб вищі сили намагаються привернути увагу людини до чогось важливого або застерегти від необачних кроків.
Особливо багато хвилювань виникає у людей, якщо ікона падає обличчям донизу або якщо при цьому розбивається скло чи пошкоджується сама рама. У народі кажуть, що це може свідчити про накопичення негативної енергії в домі або про те, що мешканці оселі зійшли з правильного шляху.
Що про це кажуть у церкві?
- Водночас представники ПЦУ у своєму фейсбуці радять ставитися до таких випадків набагато спокійніше. Священники наголошують, що ікона – насамперед образ, який допомагає нам зосередитися на молитві, а не магічний предмет.
- Найчастіше причиною падіння є цілком звичайні фактори. Зокрема, ненадійне кріплення, перепади вологості, вібрації від ремонту у сусідів або навіть активність домашніх тварин. Церква закликає не вірити у забобони, оскільки страх перед прикметами лише віддаляє людину від справжньої віри та спокою.
- Якщо така ситуація все ж сталася, то найкращим рішенням буде підняти ікону, протерти її та прочитати коротку молитву. Саме це допоможе заспокоїти серце та відігнати тривожні думки.
- Втім, якщо ж ікона пошкодилася настільки, що її неможливо відновити, то не варто викидати образ у сміття. Так, краще віднести цю ікону до храму.