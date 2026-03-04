Щодо цього повір'я висловився священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі. Отець вирішив розставити крапки над "і" у цьому питанні та пояснити, чи є в таких діях реальна духовна небезпека.

Не пропустіть Чи правда, якщо сидіти на куті стола, то не одружишся: точна відповідь священника ПЦУ

Чи може дружина стригти свого чоловіка?

За словами священника ПЦУ, переконання про те, що дружина не повинна брати до рук ножиці, аби підстригти коханого – звичайний забобон, який не має нічого спільного з вірою. Отець Олексій наголошує, що такі страхи є вигадкою, а народні прикмети часто лише віддаляють вірян від істини. Немає жодної причини, чому чоловік має ходити недоглянутим, якщо його дружина має хист до перукарської справи.

Олексій Філюк закликає жінок сміливо стригти своїх коханих, батьків чи дітей, якщо вони мають відповідні навички. У таких діях немає жодного гріха, адже турбота про близьких – прояв любові.

Крім цього, священник нагадав вірянам слова з Першого Послання до Коринтян (10:31). Саме там апостол Павло говорить, що все варто робити на славу Божу. Тож, якщо домашня стрижка робиться з добрими намірами, то вона лише вітається. Водночас не слід вірити в магічний вплив ножиць на долю людини.

Чому вагітним колись забороняли стригти волосся?