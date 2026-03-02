Священник Православної Церкви України Микола Гандзюк прокоментував це поширене повір'я у своєму фейсбуці. Детальніше – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна незаміжнім дівчатам сидіти на куті стола?

Спершу отець Миколай з іронією відреагував на страх людей перед кутами. Втім, після цього священник ПЦУ серйозно пояснив, що місце за столом жодним чином не впливає на долю людини чи її сімейний статус.

Священнослужитель закликав не вірити в прикмети, а натомість покладатися на Бога у справах створення сім'ї.

Звичайно, це є не що інше, як забобон. Святе Письмо навчає: "Відкрий Господу путь твою, надійся на Нього, і Він допоможе",

– підсумував представник ПЦУ.

Тож наступного разу під час святкового застілля можете сміливо сідати на кут стола і не хвилюватися про своє майбутнє – меблі на нього точно не впливають.

