Виявляється, братися за швабру та відро з водою напередодні вихідних – далеко не найкраща ідея, і цьому є цілком конкретні пояснення. Про це детальніше – пише ukr.media.

Чому не можна мити підлогу у п'ятницю?

Наші предки вірили, що прибирання у п'ятницю може серйозно вплинути на матеріальний добробут родини. Вважається, що разом із брудною водою та пилом господиня може буквально "вимити" з дому фінансову удачу та грошовий достаток. До того ж пращури вважали, що регулярне вологе прибирання саме в цей день перекриває потік нових можливостей і може призвести до непередбачуваних витрат чи затяжних фінансових труднощів.

Крім ризиків для гаманця, миття підлоги у п'ятницю здатне негативно вплинути на загальну атмосферу всередині родини. За повір'ями, вода легко змиває не лише фізичний бруд, а й позитивну енергетику, яка накопичувалася в стінах дому протягом усього тижня. Через це між членами родини можуть виникати сварки та непорозуміння.

Кілька століть тому люди були переконані, що кінець робочого тижня варто присвятити відпочинку, а важка праця в цей час лише порушує природний життєвий ритм. Про це йдеться у праці "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.

Втім, важливо зазначити, що у сучасному світі багато хто ставиться до подібних забобонів із легкою іронією та спирається виключно на власний графік. Проте, якщо ви дослухаєтеся до народної мудрості, краще просто відкладіть вологе прибирання на інший день.

Коли можна прибирати в хаті?

Найбільш сприятливими та безпечними днями для очищення простору вважаються середа або субота. Прибирання в ці дні притягне у ваше життя гармонію, оновлення та добробут.

Які ще народні прикмети пов'язані з миттям підлоги?