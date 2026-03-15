Якщо ви раптом відчули лоскіт у руках, то не поспішайте думати про сухість своєї шкіри, пише ukr.media. Що про свербіж рук каже народна мудрість – читайте в нашому матеріалі.

Що означає, коли свербить права рука?

Найчастіше народні прикмети пов'язують свербіж у долонях із фінансами або важливими зустрічами. Традиційно вважається, що права рука відповідає за соціальні контакти та віддачу енергії.

Якщо засвербіла саме вона, це означає, що незабаром вам доведеться з кимось вітатися. Це може бути як запланована ділова зустріч, так і раптове побачення зі старим другом, якого ви давно не бачили.

Іноді права рука свербить і до того, що вам доведеться ухвалювати важливі рішення або братися за нову справу, яка вимагатиме активних дій.

Що означає, коли свербить ліва рука?

Зовсім інше значення має ліва долоня, яку в народі здавна називають "грошовою". Вважається, що ця рука свербить до прибутку, отримання несподіваного подарунка або повернення старого боргу. Чим сильніше відчуття, тим більшою може бути сума.

Щоб прикмета точно спрацювала, знавці народних забобонів радять покласти руку в кишеню, наче ви вже ховаєте туди отримані кошти. При цьому важливо робити це в напрямку до себе, щоб символічно притягувати добробут, пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

