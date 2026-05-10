Наші предки вірили, що під час сну людина найбільш вразлива, тому речі, які "ночують" прямо під нами, здатні притягувати або спокій, або постійні негаразди.

Які речі під ліжком притягують проблеми?

Штучні рослини, які часто називають "мертвими квітами", за прикметами, витягують із живих людей життєву силу. Народні забобони застерігають, що тримати під ліжком те, що імітує життя, але не є ним – це шлях до постійної втоми, апатії та нещирих стосунків із близькими.

До речі, Православна Церква України у своєму фейсбуці закликала вірян не приносити штучні квіти на цвинтар. Пластикові рослини зазвичай виготовляють з синтетичних матеріалів, які практично неможливо переробити. Коли такі вироби втрачають вигляд, їх викидають на смітники поруч із кладовищами, де вони накопичуються десятиліттями. Найгірша ситуація стається тоді, коли цей пластик вирішують спалити. Під час горіння у повітря виділяються небезпечні токсини та діоксини, які отруюють ґрунт і легені людей, що живуть поблизу.

Предмети, що викликають погані спогади, працюють як енергетичні якорі. Старі листи від колишніх партнерів, речі з невдалих періодів життя або подарунки від неприємних людей постійно притягують негатив. Згідно з прикметами, такі предмети крадуть у людини можливість зустріти нове кохання або знайти душевний спокій, оскільки минуле буквально не дає місця для майбутнього.

Водночас брудне взуття та старий одяг під ліжком вважаються магнітом для бідності та хвороб. Ці речі за день збирають пил доріг та енергію чужих місць, і зберігати їх в зоні відпочинку – означає вносити хаос у сімейний затишок.

Також не варто тримати стару й поламану техніку під ліжком. Будь-який механізм, який не працює, вважається "мертвим вантажем", який гальмує розвиток. Прикмети кажуть, що зламані прилади під ліжком можуть провокувати головний біль та безсоння, адже заплутані дроти та несправні деталі заважають вільній циркуляції позитивної енергії в кімнаті.

Втім, розбиті або тріснуті речі є найнебезпечнішими сусідами для сну. Навіть якщо це дорога серцю чашка з відбитою ручкою або тріснуте дзеркало, їхня енергетика вважається "порізаною". Зберігання такого мотлоху під ліжком віщує розлад у родині, сварки та втрати через "дірки" в сімейному бюджеті.

Що можна зберігати під ліжком?

Попри суворі обмеження, простір під ліжком не обов'язково має бути порожнім. Прикмети дозволяють тримати там речі, які асоціюються з комфортом, оновленням та майбутнім добробутом. Наприклад: