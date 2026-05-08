Що варто покласти під плінтус, щоб захистити свій дім?

За народними прикметами, господарям варто сховати під плінтус звичайні гілочки ялівцю. Ця вічнозелена рослина здавна має славу одного з найсильніших природних оберегів.

Наші предки вірили, що гострі голки ялівцю не дають негативній енергії затриматися в оселі. Коли ви кладете таку гілочку під плінтус, то створюєте своєрідний енергетичний бар'єр, який сусіди-заздрісники не зможуть подолати. Найкраще розміщувати оберіг біля вхідних дверей або вздовж стіни, що межує з чужою квартирою.

Крім цього, ялівець дарує приміщенню ледь помітний приємний аромат хвої та очищує повітря.

Варто пам'ятати, що сучасна наука не довела наявність магічної сили рослин або подібних обрядів. Такі традиції є частиною культурної спадщини та дієвим психологічним інструментом. Зрештою, кожен сам обирає, чи надавати таким обрядам особливого значення. Для когось гілочка ялівцю залишається просто частиною природи, тоді як для інших стає символом внутрішнього спокою та впевненості.

Незалежно від того, чи вірите ви у магічну силу звичаїв, чи покладаєтеся виключно на раціональний підхід, справжній затишок у домі починається з вашого особистого відчуття безпеки.

Ялівець / Фото Magnific

Чи можна вірити у прикмети?

Священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук в інтерв'ю для агенції новин "Фіртка" наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках.

За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.