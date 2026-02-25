Це здається цілком звичайною і дружньою практикою, адже взаємодопомога завжди цінувалася. Однак, за народними прикметами, існують речі, які категорично не варто давати в борг, пише ukr.media.

Дивіться також Від розсипаної солі до розбитого дзеркала: які народні прикмети віщують біду та небезпеку

Що не можна позичати сусідам?

Наші пращури вірили, що деякі цілком буденні запаси мають потужну символіку, і, ділячись ними, можна випадково віддати свій сімейний добробут, здоров'я чи фінансову удачу.

Одним із найсуворіших табу є звичайна сіль. У народі її вважають потужним оберегом. Згідно з повір'ями, позичаючи сіль, ви віддаєте фінансовий потік та злагоду родини у чужі руки. Якщо ж вам незручно відмовити сусідові, то прикмети радить не передавати цей інгредієнт з рук у руки, а поставити на стіл.

Так само обережно варто ставитися до хліба, який здавна є головним символом праці та достатку. Віддаючи його сусідам, особливо якщо це останній шматок у домі або якщо сонце вже сіло, ви ризикуєте позбутися свого достатку і відкрити двері для бідності.

Особливе ставлення у наших предків було також до продуктів, що символізують зародження нового життя, плодючість та життєву енергію. Наприклад, курячі яйця оточені безліччю забобонів. Так, їх не радять виносити з дому після заходу сонця або давати на розведення, щоб власне господарство не занепало.

Подібні заборони стосуються молока та насіння для посіву. Згідно з народними прикметами, віддаючи ці продукти, господарі можуть випадково погіршити здоров'я родини чи майбутній врожай.

Молоко не рекомендується позичати сусідам / Фото Freepik

Звісно, варто пам'ятати, що це лише давній культурний фольклор і цікаві традиції наших бабусь, а не реальна загроза вашому бюджету чи здоров'ю. Хороші стосунки з сусідами та взаємодопомога значно важливіші за будь-які забобони. Втім, якщо ви все ж побоюєтеся порушувати ці неписані правила, то не давайте ці продукти в борг, а щиро їх даруйте.

До речі, священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Чи можна передавати речі через поріг?