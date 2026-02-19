Про це пише ukr.media. Дивіться найпоширеніші народні повір'я, які попереджають про небезпеку та біду – у нашому матеріалі.
Які народні прикмети віщують біду та небезпеку?
- Якщо передати речі через поріг, то можна посваритися чи накликати нещастя.
- Якщо подивитися у розбите дзеркало, то сім років вас переслідуватиме нещастя.
- Якщо розсипати сіль, то обов'язково станеться сварка.
- Якщо птах врізався у вікно, то варто чекати на нещастя або погані звістки.
- Якщо зустріти жінку з порожнім відром, то день буде невдалим.
- Якщо почути каркання ворони, то незабаром ви дізнаєтесь погані новини.
- Якщо повернутися додому за забутою річчю, згодом станеться щось погане.
- Якщо чорна кішка перебіжить дорогу, то чекайте найближчим часом труднощів.
- Якщо свистіти у домі, то в сім'ї не буде грошей.
- Якщо винести сміття ввечері після заходу сонця, то можна позбутися добробуту в сім'ї.
- Якщо їсти з ножа, то ризикуєте стати дуже злим.
- Якщо сісти на хвилинку перед далекою дорогою, то подорож буде легкою та безпечною.
- Якщо зашити одяг прямо на собі, можна погіршити свою пам'ять.
- Якщо ластівки літають низько над землею, незабаром піде дощ, зазначає сайт "Українські традиції".
Що буде, якщо ластівка низько літатиме / Фото Freepik
Які народні прикмети пророкують нещастя?
- Якщо собака виє, опустивши голову до землі, то це віщує важку хворобу або втрату в сім'ї.
- Якщо птах залетів у кімнату і б'ється у вікно, то він приніс на крилах велике горе.
- Якщо давно зламаний і вартий годинник раптом почав працювати, то це попереджає про нещастя в будинку.
- Якщо подарувати комусь гострі предмети, то це призведе до жорстокої ворожнечі та глибоких душевних страждань.
- Якщо дзеркало впало і розбилося без втручання людини, слід очікувати трагедії чи втрати родича.
- Якщо поставити взуття на обідній стіл, це накличе в будинок бідність і сльози.