Дивіться найпоширеніші народні повір'я, які попереджають про небезпеку та біду – у нашому матеріалі.

Які народні прикмети віщують біду та небезпеку?

  • Якщо передати речі через поріг, то можна посваритися чи накликати нещастя.
  • Якщо подивитися у розбите дзеркало, то сім років вас переслідуватиме нещастя.
  • Якщо розсипати сіль, то обов'язково станеться сварка.
  • Якщо птах врізався у вікно, то варто чекати на нещастя або погані звістки.
  • Якщо зустріти жінку з порожнім відром, то день буде невдалим.
  • Якщо почути каркання ворони, то незабаром ви дізнаєтесь погані новини.
  • Якщо повернутися додому за забутою річчю, згодом станеться щось погане.
  • Якщо чорна кішка перебіжить дорогу, то чекайте найближчим часом труднощів.
  • Якщо свистіти у домі, то в сім'ї не буде грошей.
  • Якщо винести сміття ввечері після заходу сонця, то можна позбутися добробуту в сім'ї.
  • Якщо їсти з ножа, то ризикуєте стати дуже злим.
  • Якщо сісти на хвилинку перед далекою дорогою, то подорож буде легкою та безпечною.
  • Якщо зашити одяг прямо на собі, можна погіршити свою пам'ять.
  • Якщо ластівки літають низько над землею, незабаром піде дощ, зазначає сайт "Українські традиції".

Що буде, якщо ластівка низько літатиме / Фото Freepik

Які народні прикмети пророкують нещастя?

  • Якщо собака виє, опустивши голову до землі, то це віщує важку хворобу або втрату в сім'ї.
  • Якщо птах залетів у кімнату і б'ється у вікно, то він приніс на крилах велике горе.
  • Якщо давно зламаний і вартий годинник раптом почав працювати, то це попереджає про нещастя в будинку.
  • Якщо подарувати комусь гострі предмети, то це призведе до жорстокої ворожнечі та глибоких душевних страждань.
  • Якщо дзеркало впало і розбилося без втручання людини, слід очікувати трагедії чи втрати родича.
  • Якщо поставити взуття на обідній стіл, це накличе в будинок бідність і сльози.