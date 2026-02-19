Про це пише ukr.media. Дивіться найпоширеніші народні повір'я, які попереджають про небезпеку та біду – у нашому матеріалі.

Які народні прикмети віщують біду та небезпеку?

Якщо передати речі через поріг, то можна посваритися чи накликати нещастя.

Якщо подивитися у розбите дзеркало, то сім років вас переслідуватиме нещастя.

Якщо розсипати сіль, то обов'язково станеться сварка.

Якщо птах врізався у вікно, то варто чекати на нещастя або погані звістки.

Якщо зустріти жінку з порожнім відром, то день буде невдалим.

Якщо почути каркання ворони, то незабаром ви дізнаєтесь погані новини.

Якщо повернутися додому за забутою річчю, згодом станеться щось погане.

Якщо чорна кішка перебіжить дорогу, то чекайте найближчим часом труднощів.

Якщо свистіти у домі, то в сім'ї не буде грошей.

Якщо винести сміття ввечері після заходу сонця, то можна позбутися добробуту в сім'ї.

Якщо їсти з ножа, то ризикуєте стати дуже злим.

Якщо сісти на хвилинку перед далекою дорогою, то подорож буде легкою та безпечною.

Якщо зашити одяг прямо на собі, можна погіршити свою пам'ять.

Якщо ластівки літають низько над землею, незабаром піде дощ, зазначає сайт "Українські традиції".

Що буде, якщо ластівка низько літатиме / Фото Freepik

