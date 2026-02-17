Особливо суворі заборони на підмітання стосувалися певних днів тижня та доби. Про це пише ukr.media.

Коли не можна підмітати вдома?

Починати тиждень з генерального прибирання – не найкраща ідея. За повір'ями, якщо взяти віник у руки в понеділок, то можна позбутися фінансової стабільності, і весь наступний тиждень гроші буквально витікатимуть крізь пальці.

Також обережними слід бути і перед вихідними. П'ятниця здавна вважалася днем, коли разом з пилом і сміттям господарі ризикують викинути за поріг позитивну енергію, що накопичилася, і відлякати удачу.

Крім цього, не можна займатися хатніми справами у неділю, яка асоціюється зі спокоєм та відпочинком.

Окрім днів тижня, велике значення має час доби. Народна мудрість суворо забороняє підмітати в будинку після заходу сонця. У давнину вірили, що ввечері енергія будинку стає вразливішою. Якщо почати прибирати у темряві, то можна вигнати з дому достаток та впустити бідність.

Коли дозволяється підмітати дім?

Щоб зберегти в сім'ї гроші та щастя, підмітати радили виключно у світлий час доби. До того ж дозволяється займатися прибиранням в оселі у вівторок, середу, четвер чи суботу.

