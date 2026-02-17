Особливо суворі заборони на підмітання стосувалися певних днів тижня та доби. Про це пише ukr.media.
Коли не можна підмітати вдома?
Починати тиждень з генерального прибирання – не найкраща ідея. За повір'ями, якщо взяти віник у руки в понеділок, то можна позбутися фінансової стабільності, і весь наступний тиждень гроші буквально витікатимуть крізь пальці.
Також обережними слід бути і перед вихідними. П'ятниця здавна вважалася днем, коли разом з пилом і сміттям господарі ризикують викинути за поріг позитивну енергію, що накопичилася, і відлякати удачу.
Крім цього, не можна займатися хатніми справами у неділю, яка асоціюється зі спокоєм та відпочинком.
Окрім днів тижня, велике значення має час доби. Народна мудрість суворо забороняє підмітати в будинку після заходу сонця. У давнину вірили, що ввечері енергія будинку стає вразливішою. Якщо почати прибирати у темряві, то можна вигнати з дому достаток та впустити бідність.
Коли дозволяється підмітати дім?
Щоб зберегти в сім'ї гроші та щастя, підмітати радили виключно у світлий час доби. До того ж дозволяється займатися прибиранням в оселі у вівторок, середу, четвер чи суботу.
Чи можна викидати сміття ввечері?
- Пращури вірили, що час після заходу сонця належить потойбічним істотам, відьмам та чаклунам. Викидаючи особисті речі або навіть дрібне сміття вночі, людина залишала частинку домашньої енергії без захисту. Вважалося, що через такі предмети недоброзичливці можуть легко зурочити всю родину.
- Втім, як зазначив священник ПЦУ Олексій Філюк у своєму тіктоці, сміття можна виносити у будь-який час. Віряни не мають жити у безладі, тому повинні прибиратися в оселях.