Якщо ви хочете, щоб ваші статки лише примножувалися, а гаманець ніколи не залишався порожнім, то варто знати кілька перевірених часом народних прикмет. Завдяки ним можна дізнатися, коли краще притримати кошти при собі, пише ukr.media.

Коли не можна віддавати гроші?

Найголовніше правило, про яке знає чи не кожен, стосується часу доби. Так, категорично не рекомендується віддавати гроші, давати в борг чи навіть виносити сміття після заходу сонця. Кажуть, що разом з сутінками з дому йде добробут, а передавання купюр у цей час обіцяє тривалі збитки та сварки в родині.

До того ж величезне значення має день тижня. Наприклад, понеділок вважається важким днем для будь-яких фінансових операцій. Якщо ви почнете тиждень з роздавання грошей, то потім вони будуть буквально "витікати" крізь пальці.

Також небажано повертати борги в неділю, оскільки це може призвести до того, що ви незабаром опинитеся в ролі людині, якій необхідні гроші.

Важливо звертати увагу і на церковні свята та великі події в родині. Зокрема, не варто віддавати кошти в дні великих релігійних торжеств. Наші предки вірили, що тоді виникає високий ризик винести щастя з дому.

Також краще утриматися від фінансових витрат у день народження когось із близьких або в день, коли ви отримали зарплату. Вважається, що гроші повинні хоча б одну ніч "переночувати" вдома, щоб звикнути до господаря і зарядити оселю енергією достатку.

До речі, священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Коли можна віддавати гроші?