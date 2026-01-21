Здавна волосся наділяли містичною силою, а будь-які маніпуляції з ним у період очікування дитини вважалися втручанням у долю ще ненародженого малюка. Чому вагітним жінкам не дозволяли брати ножиці в руки – розповідає 24 Канал з посиланням на ukr.media.

Чому вагітним не можна стригти волосся?

Найстрашніша і найпоширеніша прикмета, яка дійшла до наших днів, пов'язує довжину волосся з тривалістю життя. Згідно з повір'ям, довгі кучері матері гарантували міцне здоров'я та легку долю дитині.

Натомість стрижка сприймалася як пряма загроза. Так, вважалося, що разом з кінчиками волосся мати відрізає роки життя своєї дитини або навіть "відстригає" їй розум чи пам'ять.

Існували й інші, не менш моторошні варіації цього забобону. Стрижка символічно асоціювалася з відділенням чогось від тіла, тому предки вірили, що це може спровокувати передчасні пологи.

Водночас пращури вважали, що стрижка зупиняє розвиток дитини так само, як зупиняється ріст зрізаної рослини.

Важливо пам'ятати, що жодного фізіологічного зв'язку між стрижкою та перебігом вагітності не існує. Навпаки, гормональні зміни часто покращують стан волосся, роблячи його густішим, тому візит до майстра може стати чудовою емоційною розрядкою для майбутньої мами.

Вагітна жінка / Фото Freepik

Чи дозволяє церква стригти волосся вагітним жінкам?