Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі відповів на поширене запитання про те, чи потрібно парі проходити процедуру розірвання церковного шлюбу, якщо вони вирішили розійтися. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Чи обов'язково парі "розвінчуватися" після розлучення?

Отець Олексій пояснив, що в ПЦУ взагалі не існує такого обряду. Церква здійснює вінчання, яке є остаточним духовним актом, і жодних ритуалів для його скасування немає.

Водночас Філюк визнає, що реальне життя іноді руйнує навіть міцні союзи. Серед причин розриву можуть бути: домашнє насильство, зради або випадки, коли один із партнерів постійно шукає нових стосунків поза сім'єю. У таких ситуаціях, коли пара вже фактично розпалася, Церква йде назустріч людям, які прагнуть створити нову, щасливу родину.

Якщо чоловік чи жінка знайшли іншу людину та хочуть знову жити у шлюбі, вони можуть отримати благословення на друге вінчання. Священник зауважив, що це питання належить до компетенції єпископа, а не парафіяльного священника. Саме архієрей розглядає кожну ситуацію та дає дозвіл на повторний церковний шлюб.

До того ж Олексій Філюк закликав вірян берегти мир, жити в злагоді та не доводити стосунки до критичної межі. Отець ПЦУ підкреслив, що поки людина жива, вона здатна знайти вихід із будь-якої ситуації. Тому варто цінувати кожен момент і намагатися будувати життя за Божими заповідями.

Скільки разів вірянам можна вінчатися?

Вінчання – глибоке духовне єднання чоловіка та жінки перед Богом. Під час цього Таїнства Господь дарує парі особливу силу, яка допомагає зберігати любов, вірність і разом долати будь-які життєві випробування. Втім, через людські помилки, слабкості або трагічну втрату партнера шлюб може розпастися.

У такому разі Церква проявляє милосердя та дозволяє людині створити нову родину, але чітко розмежовує ці поняття. Протоієрей ПЦУ Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук у фейсбуці пояснив: "Таїнство Вінчання – лише одне, все інше – це чин вінчання, з покаянними елементами. Тому ми не можемо говорити про Таїнство Вінчання у випадку другого чи третього шлюбу".

Священник ПЦУ додав, що третій шлюб дозволяють лише як виняток у надзвичайно рідкісних ситуаціях. Водночас такий обряд супроводжується особливим акцентом на покаянні. Втім, важливо пам'ятати, що це не є нормою, а лише поступкою, щоб допомогти людині уникнути ще більшого гріха.