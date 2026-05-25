У своєму тіктоці священнослужитель називає цей забобон водночас смішним та гріховним. За його словами, якщо людина живе без Бога і вірить у подібні речі, то їй не допоможе жодна кількість оберегів.

Дивіться також Чи дійсно потрібно цілувати покійника в лоб: пояснення священника ПЦУ

Чи допомагає часник від нечистої сили?

Отець Олексій наголосив, що християни мають вірити в єдиного Бога, який створив небо та землю, а не в особливу силу часнику чи цибулі. Вірянам слід жити за Божими заповідями та покладатися на Господню благодать, оскільки захищає їх саме віра.

Щодо часнику, то священник ПЦУ порадив використовувати його виключно за прямим призначенням. Зокрема, додавати для аромату до домашньої ковбаси та їсти разом із традиційним українським салом для зміцнення здоров'я.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

До речі, днями наша редакція писала про те, чому в церкві хочеться плакати.

Чи можна копати часник і цибулю, якщо в селі покійник?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, що жодних церковних заборон на сільськогосподарську працю перед похороном немає.

Що часник і цибуля мають до покійника? Людина вмерла і вже лежатиме в землі, де проходитимуть певні природні процеси. А якщо надворі сонячно, і часник та цибуля підсохли, то їх треба зібрати, бо якщо цього не зробити в дощ, то вони згниють,

– зазначив отець Олексій.

Він підкреслив, що похорон не пов'язаний з городніми справами. За словами священника ПЦУ, віряни мають уважно слідкувати за власним господарством, а не вірити у забобони.