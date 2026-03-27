Переведення годинників щоразу викликають дискусії – щодо впливу на здоров'я та доцільність таких "часових гойдалок" в країні. 24 Канал зібрав факти, які буде цікаво дізнатися.

Цікаво Українці перейдуть на літній час: яка буде різниця з іншими країнами

Коли та чому виникла ідея переводити годинники?

Головною причиною переводити годинники стала економія. Вперше цю ідею висловив Бенджамін Франклін, коли був послом США у Франції.

Однак на державному рівні це реалізували в Німеччині у 1916 році під час Першої світової війни. Згодом це почали практикувати й в інших країнах, щоб раціональніше використовувати денне світло й відповідно економити ресурси на освітлення.

Водночас зараз цей аргумент є сумнівним. Ефект від економії електроенергії у разі переведення годинника є мінімальним, адже основне споживання припадає на роботу техніки та інших масштабніших об'єктів.



Переведення годинників / Фото Pixabay

Відколи переводять годинники в Україні?

В Україні почали переводити годинники ще за часів Радянського Союзу, у 1981 році. Було кілька спроб позбутися процедури, однак через синхронізацію з європейським часом та географічне положення країни ми досі переходимо з зимового часу на літній, а з літнього – на зимовий.

Дивіться також Перехід на літній час: звідки взялося переведення годинників і навіщо це досі роблять

У 2024 році тему переведення годинників знову активно обговорювали в інфопросторі. Депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт, метою якого був перехід на постійний зимовий час. Автори стверджували, що практика переведення годинника впливає на здоров'я людей та створює плутанину в графіках і міжнародних розрахунках.

Хоч у парламенті законопроєкт підтримали, Володимир Зеленський так його і не підписав. Тому 29 березня в Україні о 3:00 всі годинники потрібно буде перевести на годину вперед – 4 ранку.

Чи впливає переведення годинників на здоров'я?

Перехід на літній час спричиняє стрес для організму. У перші дні можуть спостерігатись порушення сну, зниження продуктивності, втома й дратівливість.

Дослідники зафіксували, що подібні процедури спричиняють збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Водночас перехід на зимовий час знижує ризик серцевих нападів приблизно на 10% – про це свідчать науковці з американського університету Алабами.

Щоб легше адаптуватися до зміни часу, 28 березня лягайте спати трохи раніше. Уникайте використання гаджетів перед сном та не перенавантажуйте себе у перші дні літнього часу.