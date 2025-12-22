Оскільки наразі не відбулося остаточних законодавчих змін, у 2026 році Україна знову планує змінити свій часовий режим відповідно до встановлених норм. Коли українці перейдуть на літній час – пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Коли Україна перейде на літній час у 2026 році?

Головною подією весняного періоду стане перехід на літній час, який за багаторічною традицією припадає на останню неділю березня. Так, у ніч із суботи на неділю, 29 березня 2026 року, українцям необхідно буде перевести стрілки своїх годинників рівно о третій годині ночі на годину вперед. Це означає, що недільний ранок настане на годину раніше, а світловий день стане довшим.

Важливо також враховувати технічну сторону питання. Переважна більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони, комп'ютери та розумні годинники, оновлять системний час автоматично в нічний період, не потребуючи втручання людини.

Однак власникам класичних механічних годинників або побутової техніки зі стаціонарними дисплеями варто бути уважними та перевести їх вручну, щоб вранці 29 березня не виникло плутанини в розкладі чи особистих планах.

Переведення годинників 2026 в Україні / Фото Freepik

Чи востаннє Україна переходить на літній час у 2026 році?