Оскільки наразі не відбулося остаточних законодавчих змін, у 2026 році Україна знову планує змінити свій часовий режим відповідно до встановлених норм. Коли українці перейдуть на літній час – пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Коли Україна перейде на літній час у 2026 році?
Головною подією весняного періоду стане перехід на літній час, який за багаторічною традицією припадає на останню неділю березня. Так, у ніч із суботи на неділю, 29 березня 2026 року, українцям необхідно буде перевести стрілки своїх годинників рівно о третій годині ночі на годину вперед. Це означає, що недільний ранок настане на годину раніше, а світловий день стане довшим.
Важливо також враховувати технічну сторону питання. Переважна більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони, комп'ютери та розумні годинники, оновлять системний час автоматично в нічний період, не потребуючи втручання людини.
Однак власникам класичних механічних годинників або побутової техніки зі стаціонарними дисплеями варто бути уважними та перевести їх вручну, щоб вранці 29 березня не виникло плутанини в розкладі чи особистих планах.
Переведення годинників 2026 в Україні / Фото Freepik
Чи востаннє Україна переходить на літній час у 2026 році?
- Окрему увагу варто приділити правовому аспекту цієї ситуації, адже навколо неї виникло чимало суперечностей після резонансного ухвалення законопроєкту №4201. Ще в липні 2024 року Верховна Рада підтримала рішення про скасування сезонних переходів, що мало б зафіксувати в Україні єдиний стандартний зимовий час на постійній основі.
- Втім, станом на грудень 2025 року цей закон так і не набув чинності, оскільки президент Володимир Зеленський не поставив свій підпис під документом. За таких обставин головним правовим орієнтиром залишається чинна Постанова Кабінету Міністрів №509 від 1996 року, яка чітко регламентує порядок обчислення часу та зобов'язує країну здійснювати перехід на літній час навесні.
- Це означає, що переведення стрілок годинника у березні 2026 році залишиться обов'язковим для всієї території держави.