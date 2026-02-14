Поскольку пока не произошло окончательных законодательных изменений, в 2026 году Украина снова планирует изменить свой часовой режим в соответствии с установленными нормами. Когда украинцы перейдут на летнее время – пишет Официальный портал Верховной Рады.
Когда Украина перейдет на летнее время в 2026 году?
Главным событием весеннего периода станет переход на летнее время, который по многолетней традиции приходится на последнее воскресенье марта. Так, в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года, украинцам необходимо будет перевести стрелки своих часов ровно в три часа ночи на час вперед. Это означает, что воскресное утро наступит на час раньше, а световой день станет длиннее.
Важно также учитывать техническую сторону вопроса. Подавляющее большинство современных гаджетов, в частности смартфоны, компьютеры и умные часы, обновят системное время автоматически в ночной период, не требуя вмешательства человека.
Однако владельцам классических механических часов или бытовой техники со стационарными дисплеями стоит быть внимательными и перевести их вручную, чтобы утром 29 марта не возникло путаницы в расписании или личных планах.
В последний раз Украина переходит на летнее время в 2026 году?
- Особое внимание стоит уделить правовому аспекту этой ситуации, ведь вокруг нее возникло немало противоречий после резонансного принятия законопроекта №4201. Еще в июле 2024 года Верховная Рада поддержала решение об отмене сезонных переходов, что должно было бы зафиксировать в Украине единое стандартное зимнее время на постоянной основе.
- Впрочем, по состоянию на февраль 2026 года этот закон так и не вступил в силу, поскольку президент Владимир Зеленский не поставил свою подпись под документом. При таких обстоятельствах главным правовым ориентиром остается действующее Постановление Кабинета Министров №509 от 1996 года, которое четко регламентирует порядок исчисления времени и обязывает страну осуществлять переход на летнее время весной.
- Это означает, что перевод стрелок часов в марте 2026 году останется обязательным для всей территории государства.