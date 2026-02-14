Поскольку пока не произошло окончательных законодательных изменений, в 2026 году Украина снова планирует изменить свой часовой режим в соответствии с установленными нормами. Когда украинцы перейдут на летнее время – пишет Официальный портал Верховной Рады.

Когда Украина перейдет на летнее время в 2026 году?

Главным событием весеннего периода станет переход на летнее время, который по многолетней традиции приходится на последнее воскресенье марта. Так, в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года, украинцам необходимо будет перевести стрелки своих часов ровно в три часа ночи на час вперед. Это означает, что воскресное утро наступит на час раньше, а световой день станет длиннее.

Важно также учитывать техническую сторону вопроса. Подавляющее большинство современных гаджетов, в частности смартфоны, компьютеры и умные часы, обновят системное время автоматически в ночной период, не требуя вмешательства человека.

Однако владельцам классических механических часов или бытовой техники со стационарными дисплеями стоит быть внимательными и перевести их вручную, чтобы утром 29 марта не возникло путаницы в расписании или личных планах.

Перевод часов 2026 в Украине / Фото Freepik

В последний раз Украина переходит на летнее время в 2026 году?