У цей день наші предки оглядали бджіл, щоб перевірити, як вони пережили зиму. Про Дні ангела й інші свята 28 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників Максима, Дади й Квінтиліана

На межі III та IV століть, під час переслідувань християн імператором Діоклетіаном, у місті Доростолі влада зобов'язала жителів принести жертви язичницьким ідолам. Християни Дада, Максим і Квінтиліан відмовилися виконувати цей наказ і поїхали до свого рідного села Озовії. Саме там невдовзі їх заарештували під час молитви. На судовому допиті чоловіки відкрито визнали свою віру, попри тиск з боку намісників. Зокрема, Максим відкинув пропозицію стати жерцем Зевса, висміявши язичницькі культи. Після тривалих катувань та ув'язнення мученики залишилися непохитними у своїх переконаннях, через що їх стратили мечем у рідному селі.

Хто святкує День ангела 28 квітня?

За новоюліанським календарем, 28 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Ганна, Віталій, Кирило та Максим.

Що ще відзначають?

Щороку 28 квітня в Україні відзначають День працівників швидкої медичної допомоги. У цей свято заведено вітати фахівців, рятують життя людей. Крім того, сьогодні проводять різноманітні конференції та лекції про важливість роботи працівників швидкої медичної допомоги, які щодня виконують таку благородну справу.

Також сьогодні святкують Всесвітній день охорони праці, День хімічної безпеки, День читання великої поезії та День біологічного годинника.