У цей день наші предки працювали на городі та полі. Про Дні ангела й інші свята 28 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана

Святий Кир жив у III столітті в Олександрії. Він працював лікарем і щиро вірив у Бога, а згодом став ченцем. У монастирі чоловік отримав дар зцілення, тому безкорисливо допомагав нужденним і лікував людей молитвою. З часом до Кира приєднався колишній воїн Іван, який щойно прийняв хрещення. Коли чоловіки дізналися про намір влади ув'язнити місцеву християнку за її віру, вони вирушили їй на допомогу. Однак правителі схопили праведників раніше та кинули їх до в'язниці, а згодом стратили мечем. Віряни поховали мощі мучеників у церкві святого Марка, а через сто років перенесли їх до єгипетського міста Менутіс.

Хто святкує День ангела 28 червня?

За новоюліанським календарем, 28 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія та Юліана.

Що ще відзначають?

Щороку 28 червня відзначають День Конституції України. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Основний Закон України. Саме це стало важливим етапом у становленні правової системи держави, закріпивши принципи демократії, верховенства права та прав людини.

Також сьогодні святкують Міжнародний день соціального бізнесу, Міжнародний день пірсингу, День молочного шоколаду та День молодіжних і дитячих громадських організацій України.